1名女網友日前接到電話，對方自稱飯店人員，說因為疏失幫她訂到當天入住的3人房，已沒辦法取消、將直接扣款，她一聽就知道當中有詐，馬上回應「太感謝你了，我剛好一直想訂訂不到，我現在立刻過去」，對方隨即氣到直接掛電話，她笑說「真的都不給人家機會聊天欸，歸缸欸」。

該網友在臉書「好想住飯店，好康踩雷不藏私」發文表示，她日前接到電話，對方稱因為某飯店的疏失，不小心幫她訂到當天入住的3人房，還說沒辦法取消，會直接扣款，對方問說能否配合協助飯店退款，而原PO一聽心裡就直覺怪怪的，因此馬上回覆1句「神回應」。

對方稱因疏失幫她訂到當天入住的3人房，將扣款，該網友馬上回「太感謝你了，我剛好一直想訂訂不到，我現在立刻過去」，對方氣到直接掛電話。（翻攝自臉書「好想住飯店，好康踩雷不藏私」）

該網友當下接到電話通知後，馬上意識到應該是詐騙集團，於是她馬上回應1句「太感謝你了，我剛好一直想訂訂不到，我現在立刻過去」，沒想到他話都還沒講完，對方就直接氣到掛電話，他事後將此事分享在臉書，笑說「真的都不給人家機會聊天欸，歸缸欸」。

其他網友也紛紛分享自身經驗「你沒跟他說你本人沒信用卡，隨便他扣款啦，馬上要出發去住啦」、「我今天也接到耶，我是5間」、「防疫在家每天最期待的就是詐騙電話」、「我有接到幫我訂10的，可是那間民宿只有4間房」、「他們真的超難聊，有時候好想壞心的直接大吼一聲讓他們耳朵聾掉」、「去年冬天暖暖包缺貨，我也接到說系統變成30組，我說太好了，好需要」。