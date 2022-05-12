小女孩拿不了餐點，需要幫手了！1名網友日前點外送，外送員把餐點掛在1個小女孩雕像的手上，乍看像是小小外送員，照片笑翻不少人，該網友日前再度點餐，沒想到外送員創意再進化，小女孩不但手上掛餐，耳朵也掛餐，就連一旁小狗雕像，狗嘴也掛餐，網友笑說「拿不下，連狗狗都來幫忙了」。

該網友先前在臉書社團「爆廢公社」發文抱怨某外送員連續2次送餐時。都將塑膠袋掛在庭院中一個小女孩雕像舉起的右手上，綁著2條馬尾的小女孩，臉上帶著微笑，彷彿真的是外送員送餐來了，不過到了晚上，燈光只打在小女孩的身上，臉卻是黑壓壓一片，乍看之下反而有些驚悚。

外送員把餐掛在小女孩雕像手上，沒想到外送員創意進化，小女孩不但手上掛餐，耳朵也掛餐，就連一旁小狗雕像，狗嘴也掛餐。（翻攝自臉書臉書「爆廢公社」）

小女孩的「驚悚照」引發討論，而該網友之後再更新貼文，原來他這次撿到100元，決定點外送，笑說「你們這些外送小壞壞，是不是又把叔叔的餐點掛在外面小女孩手上了啊」，但這次他沒有在小女孩手上看見餐點，而是在女孩旁的小狗雕像，狗嘴上掛著餐點。

其他網友紛紛留言「耳朵跟狗鼻子都淪陷了」、「御品烤鴨最好笑，它掛耳朵上」、「連旁邊的狗都不放過」、「小女孩：我在這裡無憂無慮的玩耍，為什麼突然要幫忙拿便當？連我的狗狗也遭殃」、「小女孩命好苦，手好痠」、「再多立幾個雕像，不然大家沒位置掛」、「拿不下，連狗狗都來幫忙了」。