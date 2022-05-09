1名男網友在《爆廢公社》爆料，他透過外送平台點午餐及晚餐，卻遇到同一名外送員，還都把他的餐點掛在門口的小女孩銅像手上，網友們看到後笑說：「這個裝飾⋯有點可怕欸」、「無接觸送餐至少食物不用放在地上」。

午餐遭外送員掛在小女孩銅像手中。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文寫下，他一天點2次外送都遇到同名外送員，將他的午餐和晚餐分別掛在管理室外的小女孩銅像手上，他能接受對方因中午太熱，懶得將餐點拿進管理室，放任餐點掛在外頭曬太陽，但該名外送員竟連晚餐都掛在同一個地方，讓他超傻眼，取餐時，僅有一盞燈打在小女孩銅像身上，銅像手中掛著他的晚餐，畫面相當嚇人。

外送員將晚餐同樣掛在小女孩銅像手中。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，才半天的時間就吸引2萬多名網友按讚，熱烈討論：「這樣真的很X，自以為幽默是不是」、「外送，賀甲無」、「我家外面也想擺，太好玩了」、「我覺得很好笑啊，無接觸送餐至少食物不用放在地上」、「說什麼呢？外送員不是很盡責的拿著外送等你來嗎？看她笑的多和善」。

也有人認為小女孩銅像提著餐點畫面相當驚悚：「這晚上掛在那真的不妥，嚇死人」、「他是看著你慢慢長大的」、「好有才，但這個裝飾⋯有點可怕欸」、「請幫妹妹打個傘吧！風吹日曬的」、「妹妹晚上這樣我不敢取」、「外送員石化了」、「這個妹妹很忙，忙著幫你們取餐」、「有沒有想過其實不是外送員掛的，是被這小女孩搶來的」。