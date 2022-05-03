【愛傳媒宇泰專欄】戒嚴時期的台灣報紙內容多為嚴肅的政治與意識形態，少有報導被當局視為「怪力亂神」的靈異案件。不過，在1975年12月9日《民聲日報》，卻有報導一起有關「台南市百貨行驅魔」事件……。

這報導內容主要講述，在台南市中西區中正路的某百貨行，當天晚上6點時有位年約19歲的年輕人行徑怪異地走進百貨行，對著百貨行的徐老闆指指點點，還亂吼亂叫。

當時徐老闆覺得，這個年輕人是不是著魔了啊，其實他（徐老闆）本身是個天德聖教念字聖堂皈依門人。

徐老闆當下伸出代表「精、氣、神」的三根手指頭，口中念著天德聖教的〈廿字真言〉，並指向那個年輕人。這時只見年輕人哇哇大叫：「你的天德聖教道行還不夠啦…。」還在地上不斷翻滾。種種現象引起街坊鄰居們注意，並開始為觀看看到底發生了什麼事。

時間過了四十分鐘左右，吃瓜群眾也越來越多，最多的時候高達五千人，這可能創下戒嚴時期台南市區的「圍觀看熱鬧人數」紀錄了。

這則「鬥法」現象引起了警察的注意，於是警察拿著警棍驅趕群眾後，而那個被著魔的年輕人後來也不知所蹤。

不久後警察找到了年輕人，並詢問他整個事情的狀況。奇怪的事，那位年輕人神識正常，也表示不記得剛剛所發生的事情。經過此一事件之後，天德聖教念字聖堂在台南的名聲，除了「精神療養」醫治疾病之外外，還有這則「降妖伏魔」的傳奇。

作者宇泰本名毛帝勝，國立成功大學歷史學系博士候選人

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