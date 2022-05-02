新北市板橋區民權路巷內一間義式餐廳1日晚間發生意外，造成28歲朱姓老闆及其25歲游姓女友中毒死亡。警方初判，疑為廚房快速爐的母火沒關好，致瓦斯燃燒不完全，2人吸入過多一氧化碳才身亡，詳細死因仍待解剖遺體釐清。

回顧此案，沈姓員工1日晚間至店內上班，發現朱姓男老闆與游姓女友昏倒在用餐區沙發上，餐廳內則有濃濃瓦斯味，沈男急忙報案，救護人員到場時，緊急將外洩的瓦斯排出室外，無奈2人已無生命跡象，分別送往亞東醫院及部立台北醫院急救，仍於晚間8時許宣告不治。

警方鑑識人員到場勘驗，在吧台上方赫見1隻貓也已死亡，經調閱店內監視器，見朱男與女友下午休息時間躺在沙發上午睡，下午3時40分許，朱男疑似察覺到不對勁，起身試圖搖醒倒臥在一旁的女友，但女友毫無反應，不久後朱男也陷入昏迷。

據《自由時報》報導，警方調查，疑似為廚房快速爐的母火沒關好，瓦斯燃燒不完全，導致2人吸入過多一氧化碳才身亡。目前初步排出他殺與自殺可能，後續將報請檢察官，解剖釐清死因。