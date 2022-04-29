籲快篩陽別脫罩、到餐廳吃飯 柯文哲：做人這麼壞心做什麼？

新冠肺炎確診病例數攀升，若民眾快篩陽性而不通報，恐成社區隱憂。台北市長柯文哲29日在防疫記者會呼籲，快篩陽性最好把自己當確診，不要脫口罩、到餐廳吃飯，「做人這麼壞心做什麼？」希望訴諸國民道德良心。

柯文哲表示，「快篩陽性就看你良心」，開放七大篩檢站讓民眾做確認，做確認也好，將來領保險還是有些需要，如果都不要，就在家裡自我隔離。

柯表示，他知道有偽陽性，如果PCR量能夠，當然沒問題，只是他在觀察，確診人數繼續再上升，但是官方報告會「平掉」，因為超過PCR量能就測不出來，這是大問題，而且走法傳系統到通知會塞車。

柯文哲表示，當然會有錯殺15％問題，但80／20法則，為了更有效率運用，快篩陽性最好把自己當確診，口罩戴好不要傳染別人，國家力量在於國民全體，防疫是全民工作，保護自己、保護別人，最起碼不要害別人。

柯文哲呼籲，「如果自己快篩陽性，就不要脫口罩、到餐廳吃飯，做人這麼壞心做什麼？」希望訴諸國民道德良心。