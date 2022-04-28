新北市簡姓男子今年228假期間在板橋區新海路上遊蕩，見花花（化名）準備打開大門返家，未料他卻趁機尾隨花花進屋，強行將對方推倒在地，並拉下褲子，用下體磨蹭對方，花花驚嚇過度，不斷呼救反抗，所幸同住房客即時到場救援，簡男才奪門逃離現場。新北地檢署近期依侵入住宅強制性交未遂等罪起訴。

檢警調查，簡男2月28日下午1時許行經板橋新海路週班時，見花花獨自返家，一時性慾高漲，未經對方同意侵入住宅，隨後將花花推倒在地，造成她手肘、膝部多處擦傷，簡男接著動手拉下花花褲子，並用另一隻手及下體不斷磨蹭花花下體。

花花驚嚇過度，不斷呼救、反抗，同住的吳姓房客聽到求救聲後，立刻開門查看，並將簡男拉開，而簡男則趁機逃離現場。事後，花花前往驗傷，並到派出所報案，而簡男也在到案後坦承全部犯行。

檢方依花花驗傷證明、監視器翻拍畫面等證物，認定簡男涉販性侵未遂等罪，依妨害性自主罪的侵入住宅強制性交未遂和侵入住宅強制猥褻罪、傷害罪起訴簡男，並請從一重處斷。

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