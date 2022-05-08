外送員po文稱攙扶視障過馬路機車違停遭罰 警稱若有證據可申訴撤銷罰單

北市一名外送員7日下午4點多，在羅斯福路2段與同安街口違規停車遭員警開單，但外送員認為，違停因路口有一名視障人士要過馬路，他見視障人士越走越偏，一時緊急才違停下車，警察卻不通情理開出紅單，並在臉書社團「爆廢公社」貼文取暖，不過警方表示，員警到場時有鳴放警笛，並等候3分鐘完成開單，過程合乎規定，並無疏失，如民眾有疑義，可向分局提出申訴，若理由充分將撤銷紅單。

警方表示，巡邏同仁行經羅斯福路二段沿線，發現多部汽、機車輛於人行道劃設紅線旁違規停車，影響道路通行，隨即鳴笛示意驅離，見一普重機車仍未駛離且車上無人，故開立逕舉單，從發現違規到舉發完畢過程約3分鐘，駕駛均未返回車輛處，舉發違規過程均合乎程序，員警並無疏失。

外送員貼文，指出「真心佩服現在的警察，今天在同安街路口看到一個盲人過馬路，他越走越外面，下車幫個忙領著人走過馬路到騎樓下，大概走了50公尺，回來警察單都開好了！！效率真高！！」警方表示，並未發現外送員有攙扶視障路人過馬路的證據資料，若外送員有相關事證，可檢附申訴。