桃園市一名9旬老翁今日凌晨獨自一人癱坐在巷弄內哭泣，巡邏員警經過隱約聽見啜泣聲，發現其身影便上前關心，老翁疑有失智情形，每到深夜總想回花蓮探親，會呆坐在家門口，家屬也不知為何這次會走那麼遠，所幸經過警方協助，讓老翁順利返家。

龍潭警分局指出，住在龍潭的91歲張姓老翁今晨2時許，在低溫寒夜中坐在健行路巷弄中，中興派出所員警行經聽見哭聲，經詢問後，只見老翁搖頭啜泣且身體不停顫抖，頻頻說道「想去花蓮，但沒力氣了」，疑有失智情形。

員警將老翁帶回派出所後，購買熱食和熱飲讓他果腹，並安撫其情緒，後來老翁才說明，因深夜睡不著想外出訪友，卻忘了回家的路，員警也利用人臉辨識確認老翁身分，通知家屬將其帶回。

老翁家屬表示，因他年邁失智且行動不便，經常說要回花蓮老家探視親友，深夜未眠時總會呆坐在家門口，但不知這次怎會跑到偏遠的產業道路上，擔心寒夜中會發生意外，所幸正要去報案時就接到警方通知，才能讓他平安回家。