國內疫情升溫，居家隔離的人也越來越多，因此政府推出「健康益友App」，讓居隔者可透過視訊方式看診，不過有男網友下載後才發現無法註冊，甚至跳出他的手機號碼被列入黑名單的訊息，讓他忍不住酸「這又是花了多少錢啊？」不少網友也表示遇到相同問題，還有人建議，「不期不待沒有傷害，直接用診所的LINE吧」。

一名男網友昨（10日）在PTT八卦板上發文指出，看到媒體、衛福部官網都推薦可以視訊看診的「健康益友App」，便決定先下載試試看，結果按照步驟操作竟無法順利註冊。

他提到，註冊後App跳出一訊息，內容寫到「登入失敗，您輸入的手機號碼於黑名單中，請以其它手機號碼註冊／登入」，讓他相當傻眼，忍不住酸「這又是花了多少錢啊？」也好奇大家是否能順利使用這個App。

貼文一出，不少網友也抱怨，「我也無法註冊，還被列為黑名單」、「我用跟健保快譯通一樣的手機號碼註冊，結果跟我說黑名單」，另有人好奇，「政府的App怎麼會預設黑名單」、「確診才會被加到名單內嗎」、「這個黑名單是什麼邏輯設的？」

不過也有網友緩頰，「可能因為用的人太多，難免會卡」、「有待加強，但還是可以用」、「看評論就知道多糟了，要多試才註冊的進去」，還有人建議，「不期不待沒有傷害，直接用診所的LINE吧」。

實際點開App Store上的健康益友App評論，多數網友都給了一星負評，除了抱怨無法註冊、被列入黑名單外，還有人抱怨，在App上預約了診所看診，結果等了一個小時都沒有通知，打電話去診所詢問才知道，該診所並沒有配合政府使用這款App，讓他傻眼直呼「太扯了」。