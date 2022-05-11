台灣不是烏克蘭，人人皆知。但是台灣人能否擺脫烏克蘭當前的噩運，免於全面戰爭的威脅和凌虐，卻在未定之天。這不僅考驗著領導人的智慧和能耐，也要看在強權博弈的過程中，台灣究竟能否逆境求生、掌握利基，擺脫各大國的師心自用，遠離軍火工業的覬覦和操控，從而避免成為下一個烏克蘭，這才是當前最大的考驗。

過去幾個月俄烏戰爭情勢表明，澤倫斯基總統犯下最大的錯誤，是應避戰而未避戰，他故意挑釁強鄰，而且誤信美歐的輕諾，逕自以為北約和歐盟都將對烏克蘭開啟方便之門。結果卻是激化俄、烏敵對關係，讓烏克蘭人民陷入生靈塗炭、流落四方的危境。

現在俄烏之間的和談已經拖緩，看來停戰遙遙無期！慘烈的戰爭很可能將會持續造成大量烏克蘭民眾的無謂犧牲，被迫漂流國外。這是烏克蘭人的夢魘，也是自1991年蘇聯解體，烏克蘭建國以來的最大挫敗。

最近美國外交官承認，2014年美國投入50億美元，動員反政府勢力，成功促成了顏色革命，也提前結束民選總統亞努科維奇的執政。自此以後，烏克蘭境內的反俄國、反俄語與反俄裔行動未嘗稍歇，而且越演越烈，終於導致俄、烏衝突爆發，結局竟是兵戎相向、血流成河！

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，短短兩、三個月內，美國投入136億美元的軍火和物資，現在已快用盡。拜登總統在4月底再度加碼，另投入330億美元，好讓戰爭持續下去。而其中最大的獲利者卻是美國的軍火工業集團，以及他們所支持的政治人物與國會議員。

據烏克蘭官方統計，目前該國基礎建設的損失已經超過900億美元，預估此一數字還會逐步提高到6000億美元左右。屆時，美國和西歐各國還會有一大筆援助經費要共同分攤，這是代理人戰爭必須付出的代價。

至於戰後的復原和重建，恐怕還是要仰賴「基礎建設大國」中國大陸的支持，這正是烏克蘭政府不斷對北京釋出善意並尋求合作的主因。在這樣的處境下，台灣對烏克蘭的援助，儘管努力，卻顯得杯水車薪。

「人人都是烏克蘭人」，這是無情的現實、歷史的反諷，也是民族的悲劇。俄羅斯和烏克蘭這兩個有相同血脈、文化傳承與宗教信仰的兄弟民族，在共處一千年之後，竟然走上互為寇仇的局面，除了俄烏雙方領袖要承擔最大的責任外，在旁邊推波助瀾、鼓噪助威的大國政客、戰爭販子和軍火集團，也不能免於責難。

現在，他們又要故技重施，從中漁利，並藉軍售與維和之名，好讓台灣成為下一場戰爭的代理人。對此，台灣應公開宣布：拒絕烏克蘭化，不作刀俎下的魚肉，台灣不是烏克蘭！

（作者為中國文化大學教授）