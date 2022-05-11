美國聯準會鷹派態度帶來的「緊縮」大浪，衝擊全球各金融市場資產表現，投信法人表示，後續通膨變動及升息幅度使市場仍存在不確定性，建議可配置投資等級短天期債券，以較低波動度平衡利率變動帶來的風險並累積收益。

美國貨幣政策轉向，加上俄烏大戰、通膨升溫衝擊，讓全球股債市警鈴大響，不少債券基金今年來跌幅達兩位數，不過，短天期債券基金表現相對抗跌，據理柏資訊統計(截至2022年5月10日)，海外投資等級短天期債券基金今年來平均跌幅僅約1.8%。

短天期債券型基金包括：復華南非幣短期收益基金、復華新興人民幣短期收益基金、景順全球優選短期非投資等級債券基金、復華全球短期收益基金、野村全球短期收益基金、合庫美國短年期非投資等級債券基金、復華新興市場短期收益基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金等。

復華全球短期收益基金經理人吳易欣表示，投資等級短天期債基金根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等布局於各公司債、金融債及政府公債等標的，資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，建構出風險較分散的投資組合。

吳易欣指出，近期債券市場波動較大，加上美國聯準會官員談話鷹派，市場快速提高對於今年全球央行升息的預期，目前有些許過度反應的現象，將擇機增加此類國家公債類資產；另外在通膨仍較高的情況下，也適度增加抗通膨債券比重，看好原物料、礦業公司等公司債表現。

復華新興人民幣短期收益基金經理人黃媛君指出，預期中國人民銀行將為了提振內需，而維持較寬鬆的貨幣政策，有助支撐人民幣債券價格；操作上將增持預期能受惠於人民銀行降準的中國國債及政策性金融債。