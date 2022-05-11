政府防疫政策一變再變，甚至對於學生停課的規範，中央、地方標準不一致，不但許多民眾霧煞煞，連學校都覺得混亂。台中市議員施志昌、林祈烽表示，近來接獲家長陳情，小孩因補習班同學確診而必須3＋4居隔，卻領不到居隔通知書、無法請防疫照顧假，根本不知道該怎麼辦。

衛生局長曾梓展表示，台中市規定該班級學生有確診，全班須停課3天，之後快篩陰性才到校上課，若家長需要居隔通知書，可向學校申請後，由學校造冊、再由衛生局開立居隔通知書。

施志昌指出，中央日前宣布停課標準，且停課天數從7天縮短為3天，但台中市還是規定高中以下只要班上有人確診就全班停課，這個政策宣布後，他立即收到許多家長陳情，有人反映，家長領不到居隔通知書，根本無法請照顧假，且經詢問衛生局、衛生所，得到的結論都是不會補發。

施志昌說，除了家長請假有困難，保險理賠也需要居隔通知書，且中央疫情指揮中心也宣布，若有需求，仍可申請居隔通知書，不論是國小學童、或是國高中的身障者，若遭到居隔都必須要有人照顧，請一位孩子是因補習班有同學確診，又該如何申請居隔通知單？

曾梓展表示，目前台中的做法，就是要請學校造冊，送衛生局以後發居隔通知書；若是孩子因補習班同學確診而必須在家居隔，則是由補習班造冊，再交由學校申請。