7月調整傳染病分類是為落跑參選？ 陳時中：把疫情控制住

新冠肺炎疫情走向輕症化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前鬆口透露，疫情下降後，7月可能將新冠肺炎降至第4類傳染病，不再公佈確診數。藍營對此質疑陳時中預計在7月將「落跑」參選台北市長，他今對此回應，會盡心盡力把事情做好，其他人在影射什麼「我覺得也大可不必」。

陳時中日前預估，國內高峰期落在5月20日至6月10日左右，直到7月會往下降，屆時新冠肺炎將由第5類傳染病「強制管制」降至第4類傳染病為「一般管制」後，不會再公布確診數。

國民黨團總召曾銘宗今表示，從醫療團體得知陳時中要「落跑」，７月調降傳染病分類後，就要順勢參加台北市長的選舉，呼籲陳時中把防疫工作做好，不要心中只有政治、只有選舉，棄全民於不顧。

今日陳時中對此回應「沒有所謂的落跑，我們做指揮官，就盡心盡力地做，2年來都是這樣，未來的幾個月也是」。他強調，把事情做好、疫情控制住，才是他在想的，其他人在想什麼、影射什麼「我覺得也大可不必，我們大家就是好好地做」。

至於台北市副市長黃珊珊快篩陽、國民黨立委蔣萬安確診，2人都是台北市長熱門人選。陳時中對此僅回應「2位都是非常有名的人，我們祝他早日康復」。