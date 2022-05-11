疫情持續延燒，醫療量能吃緊，全台啟動確診輕症採「居家照護」，不過北市聯合醫院醫師蘇一峰指出，第一線醫護根本拿不到抗病毒藥物給需要的病患，而中央一再口口聲聲說病毒藥物足夠，但事實上基層醫護卻拿不到藥物，在流程上出現許多問題。

蘇一峰在臉書上貼出與基層的對話內容，一名診所護理人員反應，診所分配到照顧SLE確診居家隔離案，病人連續高燒39度已兩天，卻卡在不能開藥，他指出，新北市才投放兩間合約藥局，就近的藥局根本沒有藥物，只能給退燒藥先控制病況。

蘇一峰也指出，一個確診阿伯分享自己努力到處找人幫忙，跑了三四家醫院確診四天才好不容易拿到抗病毒藥物，他痛批衛福部長陳時中，「你說台灣明明病毒藥物足夠，你罵蘇醫師不要在製造恐慌了好嗎？」但基層確實拿不到藥物。

蘇一峰說，如果沒有第一線醫護反應出問題去改善流程，流程怎麼進步？他是找出問題的人，不是恐慌仔。

他也分享今早在診間的情況，一名初診病人因咳嗽嚴重前來看診，門診護理師突驚呼「等一下，你快篩陽性嗎？」他一看才發現，男子手上拿著一個快篩的試劑，且是「很明顯的強陽性。」男子接著說，正在等PCR檢驗結果，蘇一峰無奈在文末指出，「等報告中所以還不算確診。」