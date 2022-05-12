綜藝大哥徐乃麟在上月23日確診新冠肺炎，他在家隔離時，還不忘在臉書發文向外界報平安，而經過多日休養，徐乃麟已出關，並在前天（10日）正式復工錄節目《天才衝衝衝》，同時，徐乃麟也透過經紀人回應目前的身體狀況。

徐乃麟經過隔離和休養後，已在日前正式出關，根據《三立新聞網》報導，徐乃麟已在10日正式復工、回歸《天才衝衝衝》，徐乃麟透過經紀人表示，他很高興能回到工作岡位上，還透露：「大家還一直跟我說恭喜」，徐乃麟目前身體都很好，沒有什麼問題。

同時，徐乃麟復工當天也在臉書曬出錄影側拍照，他對著鏡頭比讚，氣色極佳、精神看起來很不錯，徐乃麟還幽默分享自己的穿搭：「今天的穿衣理念是輕鬆地到海邊餐廳吃晚餐，大家覺得呢？」許多網友都紛紛恭喜徐乃麟正式復工。

至於隔離生活，徐乃麟則表示，他趁機休息一下之外「每天在家玩狗、整理家裡、看股票」。其實，徐乃麟在隔離期間，他就曾在臉書發文向外界報平安：「謝謝大家的關心，目前身體沒有太大問題」，徐乃麟也不忘呼籲：「疫情期間，大家切記出入做好消毒工作」，希望每個人都要保重身體。