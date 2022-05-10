多麼痛的領悟！國外1名男子將雙腳跨在防撞桿2側，快步穿梭整排防撞桿，最後他不慎用下體撞向1根「鐵製」防撞桿，讓網友看傻喊「啊！多麼痛的領悟，怎麼後面都是鐵柱」、「練鐵蛋功嗎」；還有另名男子是惡作劇在手扶梯中間斜坡一路向下滑，同樣不慎被凸起物猛撞下體，2則驚悚影片在網路瘋傳。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1名外國男子將雙腿跨在交通防撞桿上快步行走，每根防撞桿就這樣不斷從他的胯下穿過，原本看似無事的無厘頭影片，最後男子竟一時疏忽，不慎用下體衝撞其中1跟防撞桿，驚恐的是，男子撞上的防撞桿還是鐵柱，原本都是塑膠製，讓網友轉發影片笑說「啊！多麼痛的領悟，怎麼後面都是鐵柱」。

其他網友紛紛留言「我看好幾次也笑了好幾次」、「老P孩不意外」、「行進中排到P檔」、「蛋破了，可能也要截隻了」、「文字有聲音」、「他好像有看到但來不及煞車」、「不做死就不會痛死了」、「BBQ了」、「練鐵蛋功嗎」、「結局沒讓我失望就好」、「男人的快樂與樂極生悲，就是那麼樸實無華」。

先前國外也有1則影片，1名男子竟爬上長型手扶梯中間的斜坡，全身順著斜坡下滑，但沒想到中央有1個凸起物，讓男子當場下體朝該物猛撞，最後滑到尾端時還被凸起物彈起、掉到一旁，影片曝光同樣引起討論，網友紛紛說「搭個手扶梯滿是傷痕，應該跟手扶梯道歉」、「滿療癒的影片」。