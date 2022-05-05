蔡姓人妻搭乘公車結識已婚的謝姓公車司機，兩人交往後，因謝男有暴力傾向兩人鬧分手，卻被謝妻發現先生與小三藕斷絲連，謝男作證坦承外遇，士林地院審結，依損害賠償判決蔡女應賠償元配30萬元。

元配起訴主張，他從先生手機內發現蔡女，得知兩人自2018年4月開始交往，後來詢問先生，他坦承只是朋友，並答應不再聯繫，兩人換成以微信聯繫，又被元配發現曖昧對話，小三支付3萬元承諾不再聯繫，直到2019年1月，先生親口承認並未斷絕關係，還發生性關係，元配提告求償63萬。

但小三辯駁她才是被害人，多次拒絕謝男的了禮物，退回唇膏、浴巾、手機殼、項鍊等物品，但謝卻以「家庭已經破裂」、「妻子的哥哥加入幫派，哥哥會替妹妹報復」、「你給我死出門」、2018年5月，謝男要求發生性關係她拒絕，仍遭到性侵，但礙於自己有家庭，不敢聲張，才沒有立刻報警。

謝男作證時說，他與蔡女交往並發生關係，蔡女說會與先生離婚，卻沒做到，他才會傳訊息說「大家一起死」、「我要殺妳先生」，而蔡女提告性侵一事，檢察官已作出不起訴處分。法院根據曖昧簡訊，認定兩人宛如「熱戀中的男女朋友」，判決蔡女侵害元配的配偶權，且提告未罹於時效，小三應賠償30萬元。