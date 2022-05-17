人總是在失去之後才會懂得珍惜！有名正妹在網上分享工作狀況，她表示任職於外商公司擔任助理，月領3萬6千元，每天工作8小時準時下班，但是做了2個月後，認為工作內容大多是處理文書、KEY東西，8小時工時中實際工作只有2小時，覺得這樣培養不了專業技能、也無成就感，並認為自己的學經歷可以去更好的地方。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示目前是在外商公司任職當助理，月薪3萬6千元，每日工時8小時準時下班，當初認為找到一份穩定的工作，但做了2個月之後，覺得工作狀況太像公務員。

她表示工作8小時，但實際工作卻只有2小時，其他6小時大多在放空發呆、裝忙，也不能做自己的事情；工作內容部分，她指出大多是文書、KEY東西，培養不了專業技能，也無成就感，並認為憑自己的學經歷可以去更好的地方。

有名正妹任職於外商公司助理一職，但是工作內容讓她動起想離職的念頭。（翻攝自Dcard）

她透露也曾和家人、朋友討論過想離職的念頭，認為工作太閒，又對職涯無幫助，但是大家的建議都是要她留下來，「沒有聽過那麼爽的工作」、「可以輕鬆為什麼要選擇壓力跟忙碌」、「薪水也不低，又穩定，為什麼要離開」，讓她很困惑，已經不知道怎麼做選擇，很怕會讓自己的後悔，因此PO網詢問網友的意見。

文章一出，網友紛紛留言表示「有天工作量就會爆增了，請耐心等待，好戲在後頭」、「身在福中不知福」、「想改變人生，可以試著結婚生子看看，很有用喔」、「是能力高於工作需求，所以閒吧」、「這種工作可以領到36K，老闆真好」、「那你走，我去應徵看看」、「人總是在失去之後才會懂得珍惜」、「離職，讓給別人，爽缺是給懂得珍惜的人」。