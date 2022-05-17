香港特首林鄭月娥17日表示，過去一個星期的疫情仍然平穩，每日確診個案停留在200至300例的水平，形容風險可控，第二階段放寬社交距離措施如期在星期四實施，以滿足經濟需要和市民對於恢復正常生活的期盼。

香港電台報導，林鄭月娥出席行政會議前表示，屆時餐飲處所內用時間延長至午夜，聚會人數上限由20人增至120人，酒吧、派對房間、卡拉OK等表列處所可以重開。

林鄭月娥表示第五波疫情已經遠遠過了高峰期，現在恐怕在低位膠著狀態，因為個案已經有10日8日沒有明顯下降和上升。目前已經出現群聚感染，而人多密集、摘除口罩的處所存在病毒傳播，因此仍然有風險。

林鄭月娥說，由於措施放寬，人流增加，預期未來幾日病毒即時繁殖率可能會超過1，當局仍進行早發現、早隔離、早治療的工作，包括污水病毒檢測、強制檢測、快速抗原檢測等，完全沒有鬆懈，因此每日有200宗、300宗個案是可以明白，市民不需要太擔心，但亦不要掉以輕心，她呼籲長者盡快接種疫苗，減少重症的機會。