網友分享排隊照，前方短髮女子背影吸睛。（截自臉書《●【爆廢公社】●》）

排隊似乎成了台灣特殊景觀，口罩要排、快篩要排、美食要排、限量商品更要排。不過一名網友卻分享一張照片，還說自己排隊已經半小時也不覺得累，超過2.5萬名網友看完照片秒懂原PO，更有人誇張表示：這個位子要我排到明天都可以！

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文分享照片：：「大家排隊買個快篩就怨言四起。排隊買個美食小吃就安分守己，乖乖等候。像我，排了半小時也不覺得累。」，照片中，隊伍前方一名短髮女子的背影十分吸睛，女子穿著短上衣，下半身則是超級貼身的彈性長褲，美妙的曲線完美展現。

這篇貼文獲得超過2.5個讚，眾多網友回應：「這個位子要我排到明天都可以」、「我可以看5小時也不會累」、「這在哪裡我也要去排」、「是誰發明這種叭叭阿褲的，真的造福人群！」、「這張圖藏有流量密碼」、「老闆可以慢慢來 我等」。原PO更回應有網友神出該名正妹身份，疑似是名健身教練，身材真的是有「練過的」。

不過也有網友認為：「很有勇氣的穿著」、「這樣穿真的不好看」、「我個人認為那種褲子不太好看...但路上很多人穿那種褲子」、「這是忘了穿褲子嗎？」、「看留言不少都在討論前面那背影，但覺得不好看………還是好好穿好褲子吧？這跟沒穿褲子有啥不一樣？ 而且真的覺得沒很好看啊………好奇，真的這樣就是好看的嗎？我有點懷疑自己審美觀了？？？」。