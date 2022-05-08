正妹逆向騎車害人慘摔，她竟然先去撿拖鞋穿，才去關心傷者

路上騎車真的要隨時注意車況！有行車紀錄器拍下，有名穿真理褲正妹疑似未注意車況突然駛出，並且又逆向行駛，害得一名機車騎士倒地，該正妹趕緊把車停入停車格，再衝回馬路中間穿掉落的拖鞋，才趕緊去關心摔倒的騎士，誇張的過程被網友罵爆「滿腦的問號，這妹子到底是在幹什麼，只顧著撿東西」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今(5)日分享1段9秒行車紀錄器影像，事發地點在台南市南區健康路一段上，有位正妹騎士突逆向駛出，1輛機車疑似嚇到自摔倒地，該正妹趕緊先將機車停在路旁停車格，在衝回馬路上穿上掉在地上的拖鞋，飛奔探望倒地的騎士，關心狀況，整個過程都被路過汽車上的行車紀錄器拍下，YouTube頻道影片標題也痛罵正妹騎士「不看車衝出來逆向」。

一名正妹逆向騎車害人慘摔，她竟然先去撿拖鞋穿，才去關心傷者，慘遭網友痛罵「在幹甚麼」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示，「馬路三寶的下限總是不會讓人失望」、「台南市區常常看到，分隔島內線不論汽機車照樣逆向」、「只有我覺得那個心虛小跑步有點好笑嗎」、「好厲害的湮滅證據手法」、「看不懂怎麼是那個方向出來，是想衝過分隔島嗎？」、「滿腦的問號，這妹子到底是在幹什麼，只顧著撿東西」。