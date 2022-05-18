一名騎士行經路口時，差點與從右轉道要左轉的騎機車阿姨擦撞。

行經路口真的要注意車況！行車紀錄器拍下，1名騎士行經北市信安街與信安街67巷路口，欲通過路口時，看見計程車右轉後，突然冒出1位阿姨騎機車要從右轉道左轉，嚇得他趕緊減速閃避通過，差點釀成車禍；網友見影片也開玩笑表示「阿姨看到你很帥想巧遇」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段4秒行車紀錄器影像，1位騎士行經北市信安街與信安街67巷路口，由於該路段機車可直接左轉信安街，該騎士直行至路口遇通過時，有位阿姨騎機車從右轉道欲左轉至信安街，但騎士因被計程車擋住視線，在接近路口時，阿姨突然冒出準備從右轉道左轉，他趕緊減速稍微向左偏閃避通過，差點造成雙方車禍，該YouTube頻道也寫下「阿姨妳是嫌左轉道太多車才打算從右轉道左轉嗎？」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「阿姨這樣轉還知道要停，可能之前有被撞經驗」、「看來阿姨很習慣華國的兩段式左轉」、「運氣好躲過，繼續這樣騎，腳應該要保重了」、「知道要看車，比不看車的優秀了」、「阿姨其實是想付醫藥費藉機包養你」、「阿姨看到你很帥想巧遇」。