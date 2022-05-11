VHS錄影帶盛行於80、90年代，色情錄影帶也風行這時期，有網友在臉書分享，他在新北市新店某學校對面人行道發現2袋色情錄影帶，因為2袋太重無法搬去警察局，只好拍下PO網讓失主認領；網友一見笑翻表示「古董級教材」，也有網友分享曾有阿姨扛一袋回家。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示在新北市新店某學校對面人行道，發現2大袋麻袋裝的A片，一看發現都是錄影帶，由於2大袋太重了，無法拿去警察局認領，只好拍下PO網，讓失主看到領回；照片中可發現有數十部錄影帶「極限淫星」、「北國浪姬」、「淫爆王風」、「浪漫玩伴」、「野女園」、「性慾處理工場」。

有男子在路邊撿到2袋「謎片錄影帶」拍下PO網，引起許多老司機的回憶。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「這個我老爸珍藏很多，還一整個櫃子」、「要先找得到錄放影機還有那台跑車的回帶機」、「老古董，那些片子的女優，都變成阿嬤了」、「影帶的沒辦法一下子跳到重點地方，以前的人真有耐心」、「印象深刻有個阿姨很愛扛」、「古董級教材」、「滿滿的寶物」、「時代的眼淚」。