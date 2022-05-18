重機載長腿妹遇「迴轉死神」差點噴飛。

遇到違規車輛要會自我保護！行車紀錄器拍下，有輛對向轎車在嘉義市文化路上跨越雙黃線違規迴轉，1輛載著長腿妹的重機驚險閃過，後面緊跟而來的汽機車皆立即減速，差點就撞上違規轎車，提供行車紀影像的騎士也差點撞上，並對違規轎車大罵「三字經」，不過網友卻表示該騎士騎太快，遠遠看到違規車就應該提前先減速保護自己。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段16秒行車紀錄器影像，事發地點位於嘉義市文化路上，多輛汽機車皆在路口停等紅燈，待綠燈一亮，紛紛起步出發穿越路口直行，看似正常路況，對向有輛違規轎車突然跨越雙黃線迴轉，1輛載著長腿妹的重機驚險閃過，後面而來的汽機車立即減速差點撞上該違規轎車，提供行車紀錄影像的騎士也差點撞上，狂按喇叭示警大罵「三字經」。

有輛轎車跨雙黃線違規迴轉差點撞上重機，後來而來的機車騎士差點撞上大罵「三字經」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「嘉義神主牌出現率每小時至少有3個以上」、「非常親切的問候語」、「跨雙黃線還在人家綠燈的時候迴轉！神操作漂亮」、「雙黃線不能迴轉，要是那台車再衝快點，就把紅牌擊落了」、「當自己家庭院，這個做自己不簡單」、「前面那台重機差點被擊落耶」。

不過也有網友認為提供行車紀錄影像的騎士發現違規迴轉車輛還要硬過，非常危險「看到三寶違規轉一半了還不減速直直衝過去，勇氣可嘉」、「應該要早點煞車然後拍他車牌，這樣很虧」、「車身已過那麼多了 還不減速直直往汽車衝過去」、「後方機車明顯發現已經有狀況依然不減速一樣有問題」、「已經衝出來了，拍攝者還硬要過」。