去年7月微解封時，屏東牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」爆出政要違規聚餐，引起軒然大波，參與其中的前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞因而請辭下台，屏縣府也對其等10餘人開罰，不過陳等6人不服挨罰向衛福部提請訴願，最終因縣府無法提出更直接證據，全案撤銷處分。

去年7月13日，陳政聞被爆與10餘名友人包下「牡丹灣villa」數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，並在業者的「開放」下在餐廳煮火鍋、飲酒，投訴人怒斥，其他遊客都要在房內用餐，飯店卻為老顧客違反防疫規定，實在太超過。

陳政聞等人預計的行程為3天2夜，但當下他們疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。不過仍遭投訴，掀起軒然大波。

當時屏縣府也坦言，1999專線有接到該起投訴，縣府隔天立刻派員前往稽查，更以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

最終屏縣府開罰陳等15人10萬，且已有9人繳納罰款，不料陳等6人不服挨罰，向衛福部提起訴願，要求縣府重啟調查。

陳等人在訴願書指出，「原處分未具體指摘訴願人何時何地之行為成立室內5人聚會，未明確指明認定訴願人違規之具體事實、所採證據資料為何；舉發通知書上亦未有訴願人簽名，且未於裁處前給予訴願人陳述意見之機會，請求撤銷原處分。」

對此，衛福部認屏縣府相關事證不足，尚有待釐清，今年3月要求原處分撤銷，並由縣府在2個月內另為適法處理，但縣府經2個月蒐證後，無法提出更直接的證據，因此全案撤銷處分。

對於訴願結果，屏縣府表示，予以尊重，並針對訴願決定內容重新調查事證，認應撤銷原處分，不予處罰。

但縣府仍呼籲民眾，務必遵守相關防疫規範，保護自己及他人。