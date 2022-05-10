這叫台北式右轉？臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享1段影片，台北101旁信義路與松智路口，有名長腿妹在停等紅燈時，突然起身牽機車跨越停止線右轉，長腿妹便坐上機車騎走；此動作也讓網友留言表示「這每天外送員都有啊！台北信義路每天可能上百件」。

一名網友在臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」投稿，他拍下台北信義區「台北101」旁信義路與松智路口，有名長腿妹騎機車停等紅燈時，突然起身緩緩的推著機車，跨越紅燈停止線，再通過斑馬線右轉，此時，長腿妹便坐上機車騎走。

影片一出，網友紛紛留言表示，「這叫台北式右轉，跟高雄式左轉是兄弟」、「聰明的用路人？要推遠一點啦」、「一樣是闖紅燈呢」、「就大方的騎過去啊」、「上次有人這樣牽過去剛好警察就在那邊」、「微闖紅燈」、「自作聰明，有夠可悲的」、「這每天外送員都有啊！台北信義路每天可能上百件」。

然而，內政部警政署101年10月26日警署交字第1010148162號函釋，機車駕駛人行駛至路口處(行車管制號誌顯示紅燈)，牽引機車右轉後，逕騎車駛離，依道路交通管理處罰條例第53條第2項(紅燈右轉)規定舉發。