花蓮死亡車禍 聯結車逆向闖紅燈釀災 小轎車遭撞1死1傷(王志偉翻攝)

清晨4點多，聯結車逆向攔腰撞及自小轎車。（民眾提供）

聯結車把小客車推擠約10公尺遠才停下，並沿路撞壞路邊停放的二輛汽車、二台機車。（民眾提供）

花蓮市自強路與和平路口，今清晨4點多，發生一起嚴重車禍，一輛聯結車沿和平路東往西方向行駛，在路口逆向闖紅燈，攔腰撞上自強路上北往南行駛的自小轎車，強大撞擊力把車體撞到扭曲變形，車上兩名男子被卡住，副駕駛座林姓男子當場死亡，黃姓駕駛傷重，送醫後沒有生命危險，肇事的聯結車駕駛則嚇傻呆坐在車上，肇事原因警方仍需要進一步調查。

警方初步調查，今天清晨4點35分，46歲朱姓男子駕駛一輛廠牌為德曼汽車（MAN Truck ＆ Bus ）43噸重的物流車，行經花蓮和平、自強路口時，跨越雙黃線並闖紅燈，攔腰撞上27歲黃姓男子所駕的HYUNDAI白色自小轎車， 聯結車疑因速度很快，把小轎車推擠約10公尺遠才停下，並沿路撞壞路邊停放的二輛汽車、二台機車，強大撞擊力造成車體扭曲變形，車上兩人被卡住。

聯結車把小客車推擠約10公尺遠才停下，並沿路撞壞路邊停放的二輛汽車、二台機車。（民眾提供）

警方與消防人員抵達現場，救難人員動用破壞剪把兩人救出，但坐在副駕的21歲林姓男子，緊急送慈濟醫院急救，清晨6點20分宣告死亡，黃姓駕駛則有腦出血，肋骨骨折等傷勢，暫無生命危險。

清晨時分，車禍巨大撞擊聲響，引起民眾圍觀、驚訝，討論聯結車為何逆向行駛釀意外，聯結車朱姓司機則是嚇傻，呆坐在車上不發一語。警方說，聯結車體上標示為昇貿交通公司、尚易物流，至於駕駛是否有酒駕、肇事原因為何？正進一調查處理中。