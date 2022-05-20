宜蘭蘭陽大橋今(20日)清晨發生一起轎車車速過快失控自撞燈桿後爆炸起火的意外事故。一名22歲的張姓男子，清晨駕駛自小客行經蘭陽大橋，往羅東方向，經過南端分叉路口時，疑因車速過快轉彎失控，整輛車直接撞上路旁燈桿，轎車瞬間爆炸燃燒，張男負傷迅速逃出，過民眾報警後警消趕抵現場，當時整輛車已陷入一團火球，經立即撲滅火勢後，轎車燒得只剩下骨架，隨後受傷的張男經送往醫院後並無大礙。詳細事故原因還有待警方進一步調查釐清。

蘭陽大橋轎車疑似轉彎失控撞電桿火燒車！全車燒到只剩骨架，駕駛受傷送醫。(民眾提供/李忠一宜蘭傳真)

蘭陽大橋轎車疑似轉彎失控撞電桿火燒車！全車燒到只剩骨架，駕駛受傷送醫。(民眾提供/李忠一宜蘭傳真)