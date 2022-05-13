警消到場將自撞的肇事車輛拖走。（程炳璋攝）

台南市南區夏林路與樹林街口，12日晚間10時48分發生一件死亡車禍，黃姓男子駕駛黑色轎車，沿夏林路北往南忽快忽慢行駛，在與樹林街交叉口時突然加速自撞安全島，車頭全毀，男子被救出時已無呼吸心跳，他車前擋風玻璃出現數個疑似彈孔，經查是白天就留下的痕跡。

黃男12日晚間10時許駕駛黑色轎車從海安路巷弄內竄出，沿夏林路北往南，車行速度忽快忽慢，在夏林路與樹林街口時，突然一陣加速，猛烈撞上安全島，黃男卡在車內，意識不清，發現肇事車頭凹陷全毀。

警消人員將人救出，發覺男子當場已無呼吸心跳，送往醫院仍無力回天，宣告不治。

黃男車前擋風玻璃留下數個疑似彈孔，一度被認為死因不單純，警方調閱路口監視器，發現彈孔早在白天已存在，因與車禍無關。

警方表示，黃男駕車時，車旁無人跟車，當下應非與人產生糾紛，他突然加速往前衝的行徑怪異，警方正追查他有無吸食毒品與藥物。

現場經過鑑識人員蒐證，車輛13日零時許拖走，現場恢復交通。

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