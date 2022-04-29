去年台南黃姓男子要挽回與詹姓前女友的感情關係，但對方避不見面，他持刀闖入詹的家中被詹母撞見，他持刀殺死詹母，檢方請求判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，考量黃男罹患精神疾病，依殺人罪輕判15年定讞。

去年3月25日上午7點多，28歲的黃男攜帶鋼刀侵入詹女住處躲藏在樓梯間，詹母因上樓拜拜撞見黃男，而詹母之前曾反對他與女兒交往，黃男因思及此情而心生不滿，持預藏之鋼刀朝詹母左臉頰、左下顎、左頸部刺殺4刀。

詹母受創後轉身往樓下逃跑，黃男仍不罷休，又持刀追擊，朝她背後接續刺殺4刀，致她大量失血休克死亡；黃男殺人後逃跑至1樓，見詹女在場，他持鋼刀抵住她頸部並強行取走其手機，恫稱「這一切都是妳逼我的」，他逃離後遭警方逮捕。

黃男涉犯殺人罪部分，台南地方法院一審及台南高分院二審都認為，他犯罪情節及惡性非輕，所造成損害極為嚴重，他雖已坦承部分犯行，仍否認具殺人犯意，難認其具有悔意，但考量他罹患精神疾病，判刑15年，最高法院駁回上訴確定。