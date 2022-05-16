影／疑車速過快 25歲駕駛猛撞貨車慘死車內 驚險畫面曝

彰化縣埔心鄉16日清晨發生一起驚悚的死亡車禍，25歲楊姓駕駛白色自小客車行經員鹿路五段時，與正好要迴轉的大貨車發生碰撞，車頂上半部當場被削去一半慘死車內，而當時車禍驚險畫面曝光，陳姓大貨車駕駛當時準備迴轉，不到3秒鐘白色自小客車就高速撞上，警方表示，初步了解雙方都有應注意而未注意情形，白車是否有超速則須近一步調查釐清。
監視器畫面曝光，清晨5點當時路上車輛不多，陳姓大貨車駕駛停在路旁準備迴轉，當車頭轉到對向後，白色自小客車幾乎沒有煞車的情況下，撞上迴轉的大貨車，從畫面來看白色自小客車車速並不慢，警方則說是否超速仍需調查。
這起事故發生在16日清晨5點28分左右，警消獲報後隨即派員前往搶救，警消表示事故地點靠近員鹿路魚市場附近，當時大貨車正準備迴轉往西行，由西往東迎面而來的白色自小客車直接撞上，車頭幾乎凹陷全毀，車頂幾乎被削掉，看不出車型。
警消表示，抵達現場後白色自小客車駕駛受困在車上，已經沒有呼吸心跳，緊急使用破壞器具將其救出後，送往彰化醫院急救，不過仍回天乏術，這起事故究竟如何發生，目前積極調閱相關監視器畫面，以釐清相關的肇事原因。
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