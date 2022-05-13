國道一號南向楠梓與岡山路段357.8公里處，上午11時許一起轎車與大貨車追撞事故，轎車駕駛事發後受困車內，直到警消到場，才費力將駕駛救出送醫，幸好意識清楚僅有擦傷，但該路段一度塞車長達6公里，直到12時30分許才將事故排除，肇事原因仍待國道警方釐清。