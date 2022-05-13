國道1南下楠梓段轎車大貨車追撞 一度塞超過6公里 13:272022/05/13 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1南下楠梓段轎車大貨車追撞，一度塞超過6公里。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南向楠梓與岡山路段357.8公里處，上午11時許一起轎車與大貨車追撞事故，轎車駕駛事發後受困車內，直到警消到場，才費力將駕駛救出送醫，幸好意識清楚僅有擦傷，但該路段一度塞車長達6公里，直到12時30分許才將事故排除，肇事原因仍待國道警方釐清。 疫情升溫 新北314輛防疫計程車備戰 每日出勤逾800趟 彰化轎車失控大追撞 180度翻轉倒栽連號誌也斷了 #轎車 #大貨車追撞 #6公里 #駕駛 #楠梓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婦駕休旅車保齡球式追撞13車 7傷1命危高中女斷腿 10:262022/05/12 社會 電商業者販售汽車消音扣 侵權又危害行車安全 13:402022/05/10 社會 台南離奇車禍駕駛慘死 方向盤消失玻璃留可疑彈孔 03:062022/05/13 社會 高雄10大易肇事路口出爐 這3處路口擠進榜 16:072022/05/10 社會 騎士滑手機衝路口釀擦撞「求償15萬」 駕駛怒：臉皮多厚 05:452022/05/11 社會 楠梓、橋頭規畫科技實驗中學 綠委促科技部盡速落實 18:092022/05/11 生活 總統府新增2人確診 國安會員工和總統警衛室駕駛染疫 19:162022/05/11 政治 金門自小客與公車擦撞 無人受傷虛驚一場 10:532022/05/10 社會 電動車體現未來就在眼前 04:102022/05/10 時尚消費 74歲阿嬤買早餐 一路猛騎17公里迷路了 警神救援助返家 09:342022/05/12 社會 貨車突然變化車道 小客車駕駛覺被挑釁噴辣椒水釀糾紛 13:312022/05/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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