桃園女子追撞前車後衝上人行道 7人輕重傷13輛汽機車毀損。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園女子追撞前車後衝上人行道 7人輕重傷13輛汽機車毀損。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區北龍路與龍華路口，11日傍晚5點半發生一起汽車追撞事故，51歲張姓女子駕駛自小客車，疑似因為精神狀況不佳，先是追撞前方行駛中的車輛，再失控往前追撞人行道路人及停放在路邊的車輛，整起事故造成1名14歲女學生重傷在加護病房觀察、6人輕傷及13輛汽機車毀損，張女酒測值為0，詳細肇事原因有待警方釐清。

事故發生當下因撞擊力道過猛，不僅張女駕駛的轎車車頭嚴重毀損，路旁停放的機車也像保齡球般整排傾倒，當時14歲林姓女學生首當其衝，因撞擊力道過猛，在救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，消防人員將人送往桃園國軍總醫院急救後恢復生命跡象，目前在加護病房觀察當中。另外還有1名17歲范姓女子，則是被壓在車子底下，脫困送醫後則是多處骨折與擦傷，而其餘傷者皆為輕傷，多是身體部位撕裂傷或送醫診治。

有民眾目擊表示，女駕駛在事故當下下車查看，有說自己罹患癲癇才會發生意外，但警方說張女未向員警表述此事，這部分有待釐清。員警也說，除了消防隊送醫傷者外，張女所撞擊到的第一部車輛上的駕駛與乘客因傷勢較輕自行就醫，整起事故共有7名傷者。