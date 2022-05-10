高雄市10大易肇事路口排名出現變化，今年1至4月期間，有3路口新上榜，分別為楠梓區水管路與高楠公路、左營區新庄仔路與翠華路、苓雅區大順三路與中正一路口。交通局研判這3處在這4個月期間，附近因有工程或大型活動，車流量多，事故也變多，警方也將針對易肇事路段加強取締，或是採用科技執法。

根據高雄市政府警察局交通警察大隊統計，高雄市今年1至4月份10大易肇事路口分別為苓雅區中正一路與高速公路西側便道口、苓雅區中正一路與高速公路東側便道口、三民區大中一路與鼎中路口、楠梓區鳳楠路與興西路口、前鎮區中山四路與中安路口、大寮區188縣道與鳳林二路口、苓雅區三多一路與武營路口、楠梓區水管路與高楠公路口、左營區新庄仔路與翠華路口及苓雅區大順三路與中正一路口。

值得觀察的是與去年高雄市10大易肇事路口比較，新增了楠梓區水管路與高楠公路口，左營區新庄仔路與翠華路口，而苓雅區大順三路與中正一路口，不免讓人納悶，這3處路口為何會突然擠到前10名中。

交通局研判，水管路與高楠公路口可能是附近進行高煉廠土污整治工程，所以大車多，事故案件也隨之增加；新庄仔路和翠華路口因為匝道出口處，車流多；而大順三路與中正一路口可能是在台灣燈會期間，車輛也都會行經該路段，就容易發生事故，會針對幾個路口會勘，找出改善方法。

交通大隊則說可能是僅統計4個月，目前前10名易肇事地件數都差幾件，還是要長期觀察。而肇事原因仍以未注意車前狀況、未保持安全距離、未依號誌行駛為主要肇因，警方也會持續在易肇事路段提升見警率，加強管制取締，或是採用移動式測速違規照相，防止事故發生。