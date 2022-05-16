今天上午應立法院經濟委員會邀請至雲林考察，經濟部長王美花在台大分校一場推動雲林綠能科技人才培育研討會結束，離開會場時，不慎踩空摔跤受傷，被緊急送往鄰近台大虎尾分院急診室。

經濟部指出，王美花是一時踩空受傷，至鄰近醫院診療後，雖有扭傷情況，但並無大礙，目前正在北返途中，並會持續處理公務。