王美花赴雲林考察驚傳摔傷送醫 經濟部曝身體狀況 13:322022/05/16 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午應立法院經濟委員會邀請至雲林考察，經濟部長王美花在台大分校一場推動雲林綠能科技人才培育研討會結束，離開會場時，不慎踩空摔跤受傷，被緊急送往鄰近台大虎尾分院急診室。 經濟部指出，王美花是一時踩空受傷，至鄰近醫院診療後，雖有扭傷情況，但並無大礙，目前正在北返途中，並會持續處理公務。 新冠確診早得晚得「都比現在得好」 美女主播揭現實面：減輕壓力 台北醫院PCR採檢量能最高2500人 急門診一天狂湧700人 #王美花 #經濟部 #急診 #踩空 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同事解隔返職場 見眾人1舉動超受傷 苦主也嘆：被當病毒看待 17:192022/05/12 生活 因應周五鋒面來臨 經濟部：提高警覺做好準備 11:562022/05/11 財經 破怯戰謠言「李根大尉」挺進敵區驚傳受傷 經紀人回應了 17:262022/05/15 國際 NBA》公鹿取消G7直播派對 槍擊案受傷民眾變21人 09:162022/05/15 體育 因應周五鋒面來臨 經濟部提高警覺做好準備 10:232022/05/11 財經 幼童確診重症亡 醫師工會：兒童綠色通道無法解重症問題 15:462022/05/15 生活 中職》胡金龍沒受傷只是達臨界點 餅總：怕回本壘會掛掉 22:382022/05/12 體育 海外招商前進北歐 德國場下月接棒 04:102022/05/14 財經焦點 女醫護被圍住遭怒吼「很熱要多久」 她嘆：真的很努力了 16:562022/05/12 社會 急診醫揭確診2大迷思 曝醫護唯一願望：用極限在硬撐 21:352022/05/15 生活 NBA》米德頓G7繼續缺陣 公鹿衛冕大計蒙上陰影 18:152022/05/15 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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