21日上午民眾搶打疫苗，人龍一度長達400公尺。（張志康攝）

由於BNT疫苗陸續到貨，基隆市21日於港務公司開設大型施打站，提供包括AZ、莫德納、BNT及高端疫苗，供民眾「免預約、隨到隨打」。21日上午8點半不到就有民眾大排長龍，人龍甚至一度排到海洋廣場，長達400公尺。

由於近期國內疫情不斷升溫，基隆市每日確診數也突破2千例，21日開設的疫苗大型施打站吸引不少民眾搶打。上午人龍一路由港務公司沿著中正路排到海洋廣場，長達400公尺，後在現場員警擔心影響民眾安全及交通下，讓人龍移到港務公司前的空間。

現場的民眾除基隆市民外，也發現不少雙北的民眾，除鄰近的金山、瑞芳等地，就連較遠的板橋、三重都有。民眾表示，最近疫情嚴重，不趕快打疫苗保護自己不行。不過也有民眾排隊準備施打第三劑疫苗，早早就到現場排隊，等輪到自己的時候，才發現施打第三劑的時間還沒到，只好抱著遺憾回家。

提到未來是否還會籌設這樣的大型疫苗施打站時，基隆市長林右昌指出，基隆的疫苗施打率一直都在本島排名前段，未來將視21日民眾的接受程度，再進行規畫。現在第一劑到第四（追加）劑只要符合施打資格，各廠牌的疫苗自由選擇，65歲(原住民55歲)以上長者還可以獲得500元禮券，鼓勵民眾踴躍前往施打疫苗。

另外，由於兒童BNT疫苗也已經到貨，林右昌表示，相關的疫苗接種意願書及衛教單，已透過學校發給家長，家長有一個星期的考慮期，預計最快將於6月初開打。至於12歲到17歲的學生，也將會於近日安排施打第三劑。