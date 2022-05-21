江啟臣召集熱心公益人士，今天捐贈防疫物資快篩試劑1000劑給和平區弱勢及急迫需要的民眾；由區長吳萬福代表受贈。(和平區公所提供)

江啟臣召集熱心公益人士，今天捐贈防疫物資快篩試劑1000劑給和平區弱勢及急迫需要的民眾；由區長吳萬福代表受贈。(和平區公所提供)

國內本土疫情呈爆發式延燒，近日偏鄉確診人數不斷攀升！立法委員江啟臣特召集熱心公益人士，21日捐贈防疫物資快篩試劑1000劑給和平區弱勢及急迫需要的民眾，由和平區公所區長吳萬福代表受贈。江啟臣強調，希藉由拋磚引玉帶動社會大眾及慈善團體共同為防疫工作份心力，為台灣祈福讓疫情儘快得以趨緩。

江啟臣說，這次疫情爆發後，台中市原鄉和平區自5月開始人數直線上升，因快篩不足且和平區衛生所無法進行PCR採檢，民眾須大老遠下山到醫院才能採檢確認，裡面恐怕有許多黑數。偏遠地區多為高齡、年幼人口及在地農工；其中高齡年幼者更是這次的高風險族群，一旦染疫病程惡化迅速，需要及早給予治療才能控制病情。

江啟臣指出，目前疫情嚴峻確診人數持續增加，快篩試劑已經是民眾必備的防疫物資之一，這次捐贈的快篩試劑將由公所協助贈送區內低收入戶、中低收入戶及急迫需要的民眾，藉由拋磚引玉帶動社會大眾及慈善團體共同為防疫工作盡一份心力，讓疫情儘速趨緩與遠離。

吳萬福強調，和平區幅員遼闊購買防疫快篩劑只有二處(和平、梨山)，購買實屬不易，感謝江立委及各熱心公益人士捐贈防疫快篩劑，公所將針對區內低收入戶、中低收入戶及急迫需要的民眾發放，增加區民的保護力，讓溫暖善舉、滿滿愛心傳遞到社會更多角落。