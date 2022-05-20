基隆市長林右昌今(20)日說明疫情狀況，宣布將針對孕婦(持有媽媽手冊)、新生兒、0至12歲的孩子發放快篩試劑，讓有孩子的家庭可以使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況，避免家庭群聚，共同守護孩子的健康。

林市長說明，根據防疫與傳染病專家的建議，家庭內群聚感染是孩童染疫最重要的原因，因此保護孩子最好的方式除了家庭成人完成三劑疫苗外，就是使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況。

林市長表示，他也了解市民對快篩試劑有很大的期待與需求，所以一直用盡方法在努力，現在終於突破萬難自行購得10萬劑快篩試劑。考量12歲以下的孩童還沒打疫苗，因此決定將這個寶貴資源優先提供分配給12～0歲孩童、新生兒以及懷孕媽媽使用。12～0歲配發三劑，新生兒與懷孕媽媽配發五劑。

今天上午也已透過教育處將快篩試劑配發給各個公私立小學，有到校的學生可以直接領取三劑快篩試劑帶回家使用，沒到校的學生，則請家長下週到學校領取。統計本市小學有15022名學生，0至7歲有18081人，合計33103人，這部份總計將發送99243劑快篩試劑。而領有媽媽手冊的懷孕婦女以及新生兒，從5月23日至5月31日止，可以憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報户口時，到各區戶政事務所領取。

林市長強調，此次快篩劑的發放，希望讓家長可以監測家中成員的健康狀況，如有症狀或是疑慮就可以運用它，家長可以用來幫孩子檢測，自己也可以使用。

最後，林市長表示，雖然基隆市的資源有限，但會與市府同仁以及所有醫護人員盡一切努力，讓疫情平安結束，回復正常生活。更感謝所有市民朋友的支持，基隆加油！

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有關本市疫情部分，今天中央公布基隆確診人數是2,045例，其中女性1,133人、男性則有912人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有373人，占比18.24%，35-44歲次之，有349人，占比17.07%，至於75歲以上的長者有84人、65-74歲有169人、6歲以下有114人。

本市居家隔離人數共計2,858人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢946人，今天早上共計篩檢528人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬1,755人次。

基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治190人、空床45床，空床率19.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症26名、輕症45名；部立基隆醫院：重症1名、中症38名、輕症12名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估53,198人，利用快速通道的有15,251人，有22,953人完成健康條件審核，符合資格已派案17,879人，另有5,074人條件不符合。

至於全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小25校及幼兒園23校，共計49校、112班。

教育處表示今日有6校學童施打疫苗，統計至5月20日，全市國小已完成疫苗接種共38校，累計實際接種人數共計2,522人，剩餘4校將陸續進行疫苗施打。