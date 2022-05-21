第75屆世界衛生大會(WHA)將於5月22日至5月28日召開。台灣此次未能受邀參加。對此，中國外交部今特別聲明回應，2009年至2016年，在兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對台灣參與世衛大會作出特殊安排。但民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

中國外交部發言人汪文斌表示，中國政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國政府已向台灣通報疫情約400次，過去一年批准台灣衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次，台灣多次接受世衛組織秘書處疫情資訊通報，所謂國際防疫體系缺口根本就是無稽之談。民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望、無視台灣人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案。其真實目的就是在國際上製造兩個中國或一中一台。

汪文斌稱，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不同意台灣參加今年世衛大會。中方這一決定得到國際社會廣泛支援和理解。迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對談台灣參加世衛大會的立場。這再次證明，世界人民的眼睛是雪亮的，任何打台灣牌、搞以台制華圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也註定會以失敗告終。