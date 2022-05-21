第75屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日至28日召開。中國外交部21日發布答記者問，針對台灣未能受邀參會而表示的遺憾不滿與近期多國致函世界衛生組織（WHO），支持中國政府不同意台灣參加今年WHA決定，不希望大會就涉台問題進行討論等情形，中國外交部發言人汪文斌表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣參與國際組織包括WHA必須按一個中國原則來處理，聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

汪文斌表示，2009年至2016年，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對台灣參與WHA作出特殊安排。但民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。

汪文斌說，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣通報疫情約400次，過去一年批准台灣衛生專家參加WHO技術活動44批47人次，台灣也多次接受WHO秘書處疫情資訊通報，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

汪文斌表示，民進黨借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案。其真實目的就是在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

他說，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及WHA相關決議的嚴肅性和權威性，中方不同意台灣參加今年WHA。迄今也已有近90個國家致函WHO，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加WHA的立場。