「移工留才久用方案」在今年4月30日起上路，開放在台滿6年的移工，或曾待滿就業服務法在台年限上限的移工可以成為「中階技術人力」，但除了薪資要滿足一定條件外，還要取得技術證明，有雇主反映部分檢定難報名。

據統計，目前已收到35件中階技術人力申請，包括12件製造業、2件海洋漁撈業，21件家庭看護工。

勞動部近來接獲許多家庭類雇主詢問，如何協助家庭看護工取得20小時專長訓練，以及華語語言能力證明，勞動部表示，家庭看護工轉中階技術工作，應取得華語文能力測驗口語能力「基礎級」或閩南語語言能力認證（口語以及聽力部分「基礎級」），並應依「外國人從事家庭看護工作補充訓練辦法」，完成補充訓練達20小時，並檢附結業證明書向勞動部申請聘僱許可。

勞動部說，家庭看護工取得20小時專長訓練，該項訓練課程可參加實體或線上課程，為協助家庭看護工以線上方式進行訓練，勞動部已於跨國勞動力權益維護資訊網站，建置多國語之外籍家庭看護工作補充訓練數位學習專區，提供多國語訓練課程，移工應以健保卡註冊會員資料，於登入後觀看數位學習課程達20小時以上，即可在專區列印結訓證明書，民眾若有數位學習操作的問題，可參考專區上的操作手冊與常見問答。

但近來許多雇主反映華語文測驗報名人數太少，且移工留才久用方案也開放曾在台灣屆滿年限歸國的移工可以申請，但在海外的移工沒有健保卡、無法註冊「數位學習專區」，也難參加國內的語文測驗，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，將在周四（26日）與教育部研議增加報名人數外，也將一併討論如何解決這些問題。