屏東是全國可可產業的重要產地，為優化可可品質及提升其附加價值，20日假屏東縣有限責任南國天物運銷合作社在TC巧鋪，舉辦「可可農產加工室啟動典禮」，該場域經過行政院農業委員會水土保持局及屏東縣政府輔導協助，順利建置農產品加工室並於今年2月取得登記證，預估年處理量約250公噸，為中央地方攜手推動可可產業地產地銷政策之成果，期國產可可透過發展加工與多元加值，提升屏東可可台灣巧克力產銷經營之競爭力。

啟動活動由縣長潘孟安、行院院農委會水土保持局局長李鎮洋、副分局長祝瑞敏、合作社理事長邱濬宇等蒞臨參加。潘縣長同與會貴賓為此次活動揭牌後，一起參觀了店內的展售區及加工區，並表示十分感謝水保局的幫忙，讓這幾年的農村再生成效卓著，從生產、生態、到生活，打造成人民宜居的城市，進而達到地方創生最佳的典範。

潘孟安說，屏東可可跟國際接軌之間，需要透過許多農民的努力才能達成，可可需經過烘焙、發酵、去殼等繁瑣的工法，但也由於可可農的鍥而不捨，讓屏東產業經濟從綠金變成黑金。而烘焙是可可農最擔心的，過去使用自然的曝曬，品質可能不穩定，未來希望能以大農帶小農的方式，從慣行農法轉型成精緻農業。

屏東縣有限責任南國天物運銷合作社理事長邱濬宇說明，為地產地銷協助農民，向水保局申請農村社區企業經營輔導計畫補助巧克力加工設施，並經由水保局補助青年回鄉行動獎勵計畫，培訓可可農田間管理以及肥培控管訓練以生產更高品質巧克力。在農產加工室生產設施啟動後，巧克力品質提升，也符合食安條件，更是全台第一家可可農產加工室。

水保局提到，設立加工室除解決30戶社員農民各自獨立集貨及加工巧克力的問題外，建置符合現代化生產及衛生規範之加工場域，串連產銷履歷溯源資訊，給予消費者品質安心之信賴，未來可進一步將果莢與果肉等副產物（約30％）開發為高值機能素材，降低農產廢棄物成本並創造新價值，成為農業循環經濟的示範場域。

希望藉由合作社作為示範，給予消費者屏東可可台灣巧克力品質安心信賴，利於上架到大型通路販售，促使屏東其他可可品牌也朝向農產加工室管理邁進，提升屏東可可台灣巧克力的品質與市場潛力。