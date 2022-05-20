圓山飯店台北、高雄同步推出超值的「圓山安心計劃 住房一送一」專案，即日起至6月30日止，平日優惠價5,800元入住台北圓山雙人豪華客房或高雄圓山雙人湖景客房一晚，即免費贈送第二晚，平均每人每晚只要1,450元。如活動期間預訂四晚，除贈送四晚外，將再加贈「台北高雄圓山聯合住宿券」一張，房客可暢遊台北圓山西密道文化之旅，擁抱圓山十美的風景區，也能選擇在高雄圓山參加文化導覽行程、漫步景觀木棧道，直達碧波綠蔭的澄清湖。「圓山安心計劃 住房一送一」專案，歡迎來圓山放鬆身心。

圓山大飯店「圓山安心計劃 住房一送一」專案，賓客能夠自由選擇入住台北圓山或是高雄圓山。入住台北及高雄的圓山大飯店，能擁有全市最大無敵景觀陽台，大坪數的陽台讓賓客可以近距離觀賞美麗風景。選擇入住台北圓山大飯店可參觀全長85公尺且擁有20公尺室內溜滑梯的神祕西密道文化輕旅行，還能擁抱佔地133公頃的圓山風景區，區內步道可以踏青運動，沿途蟬鳴不絕於耳，向來是臺北市民登山健身的熱門景點，入住名列一美的台北圓山大飯店，飽覽十美的特色景點。

另外，若是選擇入住高雄圓山大飯店，賓客也能參加文化導覽、享受水天一線的花園游泳池浪漫氛圍，亦可體驗全台灣唯一連結澄清湖自然生態美景，全長近200公尺的景觀木棧道的渡假體驗，在綠林的蜿蜒小徑中，直達擁有佔地103公頃的澄清湖風景區（每週一休園），漫步於列為二景曲橋釣月的九曲橋，一覽六勝八景，波光粼粼、美不勝收。

圓山大飯店表示，旅客如果預訂入住台北圓山豪華客房或高雄圓山湖景客房四晚，除贈送台北圓山豪華客房或高雄圓山市景客房自由搭配四晚外，再加贈「台北高雄圓山聯合住宿券」一張，加贈之住宿券可於9月30日前預約入住；買四送五的超值回饋換算下來，雙人入住九晚，每人每晚只要約1,288元。