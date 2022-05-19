疫情來勢洶洶，各行各業哀號，唯獨醫療保健就業市場逆勢成長。台北醫學大學即日起至5月29日，舉辦「全國生醫新創實習暨就業博覽會」，結合23所大專院校，吸引635校系、逾10萬人共同參與，不僅是全國唯一，也是規模最大的生醫盛會。

受疫情衝擊，今年就業市場趨於保守，但勞動部觀察發現，醫療器材、藥物和醫療相關領域的人才需求，反而逆勢成長，職缺相對增加。根據各公立就業服務機構今年3月資料顯示，「醫療保健及社會工作服務業」徵才需求5404人，創該領域2004年以來單月新高。

「全國生醫新創實習暨就業博覽會」全程採線上進行，提供上百個就業及實習機會。參展廠商表示，這波疫情讓作業分工更專精，並產生以服務導向的職缺。

台北醫學大學跨領域學院創新創業教育中心主任蕭宇成表示，系列活動邀請設展的企業經理人舉辦直播講座，提供學生未來產業洞見，同時學習在學校無法汲取的現實面觀察、解決問題等能力，讓學生了解並貼近產業趨勢，以及企業思維。