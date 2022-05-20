Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

Aesop信義誠品店店舖照。（Aesop提供）

創立於1987年的澳洲肌膚保養Aesop，透過店舖空間的設計，開啟人們對世界的想像。這次品牌在在人潮熙來人往的信義區指標「台北誠品信義」 書店中，文青保養Aesop提供了一個放慢腳步、呵護身心靈的感官庇護所，在裝潢設計上靈感汲取自台灣傳統澡堂及居家浴室。

Aesop 內部設計團隊選用單色方形瓷磚，營造出熟悉的寧靜氛圍及秩序感。空間中的極輕量化瓷磚來自鄰近的桃園市，在運輸及工程上減少了材料的浪費，其顏色及尺寸選擇則與傳統浴室的溫暖裸米色調產生共鳴。

讓消費者可以在單獨水槽區享受更隱密的產品諮詢服務，或者透過「藏香櫃」將日常的個人衣物注入喜愛的香氣，伴隨顧客展開一場嗅覺感官之旅。

當消費者踏入店舖後，一座引人注目的深銅色水槽佇立於前方，其表面塗層使用隨興畫作的抹按手法，與周圍嚴謹排列的石英瓷磚產生對話；人們可於此紓解雙手的疲憊與髒污並盡情享受 Aesop 手部清潔配方為感官所帶來的沁心體驗。

在轉角處，每一寸彎凹的瓷質磚瓦皆是手工測量與裁切，使柔和的曲線從視野中延展至整個寬敞空間。窗邊一片綠意的武竹植物，環抱著可稍坐片刻休息的弧形長椅區──也非常適合翻閱一本最近購買的好書。在這個安謐的感官庇護空間中，顧客能盡情探索一系列以植物與科學高品質成分，精心研發而成的肌膚、秀髮及身體保養配方。