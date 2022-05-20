2022竹子湖繡球花季於今天正式登場，搶搭陽明山賞花季，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館推出「花in台北」2022竹子湖繡球花季優惠住宿專案，即日起至7月15日止，免費贈送竹子湖花與樹繡球花園入園券、加贈吃到飽自助式早餐、入住豪華客房每晚只要2,000元起，賞花再贈小盆栽或園區飲品，漫步萬株繡球花海迎夏日。

因應新冠肺炎疫情，各大繡球花農園已加強清潔、消毒等工作，並於農園入口處、洗手間分別提供酒精與洗手乳等清潔工具，提供遊客安心、舒適旅遊環境。官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折優惠，詳情請洽官網或訂房專線02-7735-5000。

每年五月到七月是繡球花盛開的最美時節，繽紛浪漫的繡球花，花形大、構圖立體多重，隨手拍即是迷人美照，現在不必飛出國，即可坐擁全台最美繡球花拍照好景點，捷絲旅台北西門館此次特別與陽明山竹子湖「花與樹繡球花園」合作，就是要讓房客置身於夢幻巨大的繡球「花林」裡，加上水霧噴灑更是仙氣十足，趁著盛放之際拍好拍滿！憑賞花票根可獲贈小盆栽或園區飲品，把花團錦簇的美延續回家。專案另提供2022竹子湖繡球花季賞花懶人包電子書下載，賞花可順遊陽明山冷水坑、小油坑、擎天崗、美軍宿舍、北投溫泉館等景點，一次探訪在地風情。