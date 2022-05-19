根據教育部最新統計，截至今(19)日，全國累計確診學生人數已超過11萬人，為協助校園防疫，教育部將於20日再配發60萬劑公費快篩試劑至各縣市，而目前已累計配發210萬劑次。

依照教育部最新數據，全國確診學生人數共累積達11萬6337人，停課並採遠距教學等各級學校數量達2228所。

教育部今(19)日指出，因應疫情防治，提供各級學校（含幼兒園）防疫資源備用需求，教育部經再爭取獲配60萬劑公費快篩試劑，將於5月20日起配發至各地方政府和大專校院中心學校運用，包含5月2日、4日、10日、16日已配發公費快篩試劑量，已累計配發210萬劑次。

教育部提到，將向指揮中心持續爭取公費快篩試劑運用於各級學校（含幼兒園），並即時配發全力支應學校備用防疫物資需求。

教育部強調，特別感謝全國各級學校教師與行政人員投入大量心力，共同執行校園防疫工作，兼顧學生學習與健康，部內亦刻正研擬相關獎勵機制，提供學校第一線教育工作人員更多支持。