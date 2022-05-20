屏東成立全台首間可可農產加工室，縣長潘孟安（左）宣告寧靜農業革命成功指日可待。（林和生攝）

屏東可可近幾年藉由巧克力站上國際舞台，產區技術也不斷精進，20日全台首間可可農產加工室在內埔成立，預估未來年處理量將達250公噸，屏東縣長潘孟安誇下豪語強調，屏東以莊園模式打團體戰，用全球共通語言「巧克力」跟世界做朋友，要讓屏東黑金稱霸世界。

屏東縣政府選在六堆客庄推廣可可產業，目前全縣超過300公頃種植面積，誘人「黑金」吸引不少青農投入，孕育超過30個在地品牌，從農業、食材到觀光，一條龍產業鏈正蓬勃發展。

但潘孟安坦言，屏東農友種植的可可品質好，但後續發酵、加工，並非人人都行，屏東南國天物運銷合作社為協助可可農，近年擴大契作範圍並保價收果，同時向中央申請補助巧克力加工設施，設置農產品加工室，一舉解決農民各自獨立集貨及加工巧克力問題。

南國天物合作社理事長邱濬宇說，過去小農投入生產，卻苦無銷售管道，使得農民紛紛退場，如今可可農產加工室成立後，年處理量可達250公噸，並朝千噸目標邁進，契作面積也從現有17.5公頃，希望增至50公頃，期待藉由田間管理及肥培控管訓練，生產更高品質巧克力，提升屏東可可、台灣巧克力產銷競爭力。

有「巧克力界奧斯卡」之稱的ICA世界巧克力大賽，台灣業者已是賽事常勝軍，2019年當時的ICA主席Martin Christy 頒獎時，就曾對著全球巧克力業者高呼：「大家注意了，台灣巧克力現在來勢洶洶！」

潘孟安驕傲地說，這裡講的就是Made in Pin gtung，他語帶自信表示，現在產地正以大農帶著小農打團體戰，這場位於國境之南的寧靜農業革命，成功指日可待。