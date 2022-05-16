全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰，其中以「視覺系」冰品最創造話題。（全聯提供）

全聯獨家阿奇儂PARFAIT冰雞淋8入，6月9日前特價169元。（全聯提供）

全聯枝仔冰城金果榴槤雪糕4入，6月9日前特價99元。（全聯提供）

家樂福繽紛冰品節，大玩聯名、復古風。（家樂福提供）

家樂福鮮芋仙招牌仙草冰沙，85元。（家樂福提供）

家樂福Ben and Jerry’s巧克力布朗尼，188元。（家樂福提供）

量販夏日冰品節開跑，業者觀察，今年「視覺系」冰品當道，特別是外型猶如炸雞、雞塊的造型冰品，顛覆眾人過往對冰品的想像，超市開賣2個月就破上萬盒，還有聯名巧克力品牌的罪惡系冰品，如知名品牌Oreo、Milka、瑞士三角巧克力等也都推出冰品，讓嗜甜粉絲們垂涎。

全聯陸續推出近60款特色新冰，集結視覺系、飲料系、甜品系、水果系、輕盈系等特色亮點，特別是繼前幾年珍珠奶茶冰品熱潮後，今年「視覺系」冰品再玩出新高度，如近期爆紅的「NENE CHICKEN炸雞冰淇淋」，為全台第1隻炸雞外型冰淇淋，全聯自3月初開賣以來，已賣出超過1萬5000盒，而4月底再獨家開賣「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，外觀神還原成雞塊造型，外包裝更以桶裝方式呈現，一次滿足味覺與視覺新奇。

全聯表示，飲料系的聯名冰品更大放異彩，除獨家販售的「小美Ｘ天仁913茶王珍珠雪糕」外，還有口味猶如香純奶茶的「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」、「北回木瓜牛奶雪糕」等。另針對巧克力控的消費者，韓國超人氣「Lotte Pepero巧克力棒」，也變身放大版冰淇淋，去年推出杏仁、花生巧克力2種口味後，光2021年就賣破30萬支；還有熱銷的「Lotte Tico脆皮風味雪糕」系列，賣破15萬盒，今年則再推出草莓新風味。

家樂福繽紛冰品節，蒐羅國際風靡款、復古風冰品主題，國際款如美國熱賣的Ben and Jerry’s、澳洲的Hinterland冰淇淋，及日本的爽冰等，首波推出多項冰品9折優惠，家樂福會員再享檔期冰品紅利點數10倍送。

家樂褔復古風冰品部分，有將冬瓜茶、彈珠汽水，變成方便攜帶的吸吸冰沙，外型更猶如小時候便當附贈的小型飲料，不用再放冰箱冷凍，直接買就可喝到冰沙口感；鮮芋仙的招牌仙草冰沙，也變身桶裝冰品，可在家簡單加入珍珠、鮮奶，複製店內的好味道。另聯名款的新冰品，則將知名餅乾、巧克力品牌變身為冰棒，如Lotus焦糖脆餅冰淇淋、Oreo迷你雪糕、瑞士三角巧克力雪糕、Cote Dor大象牌巧克力雪糕，及Milka脆皮巧克力香草雪糕等，巧克力控同樣不能錯過。